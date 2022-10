Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 24 ottobre 2022

Questa sera, lunedì 24 ottobre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 24 ottobre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Dal caro bollette al rigassificatore di Piombino, fino alle prime sfide che attendono il governo Meloni saranno oggetto di approfondimento e dibattito a Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro in prima serata questa sera su Rete 4. Nel corso della puntata interverranno la capogruppo del Partito Democratico alla Camera Debora Serracchiani, il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, l’europarlamentare del Partito Democratico Brando Bonifei, il politologo Alessandro Campi, l’avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta, l’ex giudice minorile di Bologna Francesco Morcavallo e l’esperta di lavoro autonomo e presidente Colap Emiliana Alessandrucci.

Gli inviati di Quarta Repubblica racconteranno, inoltre, come dall’estero viene visto l’esecutivo di centrodestra che si è appena insediato, le polemiche sulla manifestazione della pace organizzata per il 28 ottobre a Napoli dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e ulteriori aspetti della vicenda della famiglia affidataria finita al centro di un’indagine della Dda di Milano. Anche questa sera daranno la loro lettura dei fatti Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 24 ottobre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.