Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 24 aprile 2023

Questa sera, lunedì 24 aprile 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 24 aprile 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, le polemiche legate alle celebrazioni del 25 aprile e le tanto discusse parole del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sulla “sostituzione etnica”. Nel corso della serata si affronteranno diversi temi: dalla crisi della natalità, con l’intervento di Gian Carlo Blangiardo, demografo e dal 2019 presidente dell’Istat, passando per il caso della vignetta contro la sorella del premier Giorgia Meloni, fino ad arrivare ad un focus sull’imprenditore russo Artem Uss. Con reportage, cifre e approfondimenti, si parlerà anche del termovalorizzatore di Roma e dell’inchiesta che ha portato agli arresti la gip di Latina, Giorgia Castriota. Infine, non mancherà un focus sul runner ucciso dall’orso e il boicottaggio degli animalisti contro il Trentino. Parteciperanno al dibattito i politici Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia, Alessia Morani del Partito democratico, Michele Gubitosa vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, i giornalisti, Alessandro Sallusti, Emiliano Fittipaldi, Franco Bechis, Daniele Capezzone e Chicco Testa. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi. Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 24 aprile 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.