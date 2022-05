Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 maggio 2022

Questa sera, lunedì 23 maggio 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 23 maggio 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Il punto sulle trattative dopo tre mesi di guerra, il destino dei prigionieri, le armi da combattimento e gli attacchi hacker saranno i temi di primo piano in una puntata che si occuperà anche dei referendum sulla giustizia del 12 giugno e dei casi di vaiolo delle scimmie registrati in Italia.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 23 maggio 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento: la viceministra degli Esteri dell’Ucraina Emine Dzhaparova, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, i deputati di Forza Italia Valentino Valentini e Matilde Siracusano e del M5S Vittoria Baldino, il direttore di Malattie Infettive all’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, il procuratore generale militare presso la corte militare di appello di Roma e uno dei maggiori esperti di crimini nazifascisti Marco De Paolis. Come ogni settimana, il punto di vista di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 23 maggio 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.