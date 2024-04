Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 aprile 2024

Questa sera, lunedì 22 aprile 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 22 aprile 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata la politica con i risultati in Basilicatae le candidature per le elezioni europee. A seguire le accuse di fascismo al governo Meloni e le follie del politicamente corretto in Italia con il nostro viaggio tra scuole e università. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Fausto Biloslavo, Luca Barbareschi, Giovanni Sallusti, Rosi Caligiuri, Lucetta Scaraffia.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 22 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.