Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 20 giugno 2022

Questa sera, lunedì 20 giugno 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 20 giugno 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Il ricatto di Putin sulle forniture di gas e il rischio di razionamenti saranno il tema centrale della puntata di oggi. Altri approfondimenti saranno, inoltre, dedicati alla spaccatura nel M5S sull’invio di armi all’Ucraina alla vigilia delle comunicazioni del premier e del voto in Senato – presente in studio il vicepresidente del Movimento Michele Gubitosa – e alla riforma della giustizia, con il contributo di Gaia Tortora, in concomitanza con l’anniversario dell’arresto di suo padre Enzo, finito da innocente e con clamore in carcere il 17 giugno 1983.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 20 giugno 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento: il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri e l’imprenditore Giovanni Battista Vacchi. E ancora, aggiornamenti in diretta sui combattimenti nelle regioni invase dall’esercito russo, l’emergenza siccità affrontata nel faccia a faccia con il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e le interviste con l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e con il filosofo Massimo Cacciari. Anche stasera prevista la partecipazione di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 20 giugno 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.