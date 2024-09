Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 settembre 2024

Questa sera, lunedì 2 settembre 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 2 settembre 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

La nuova stagione del programma parte con un’esclusiva. Nicola Porro, infatti, intervista l’ex Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, la prima in tv dopo la revoca degli arresti domiciliari, misura a cui è stato sottoposto da maggio fino a fine luglio con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 2 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.