Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 settembre 2022

Questa sera, lunedì 19 settembre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 19 settembre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nicola Porro stasera a Quarta Repubblica farà tantissime interviste ai leader dei vari schieramenti. Ci saranno ospiti la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni, il vicesegretario del PD Giuseppe Provenzano. Poi il leader del terzo polo e di Azione Carlo Calenda, il presidente di +Europa Riccardo Magi e il leader di Italexit Gianluigi Paragone. Tanti i temi che verranno affrontati nel corso della puntata: il caro-vita, la crisi energetica, con un reportage dalla Croazia, che aumenta le sue estrazioni di gas nell’Adriatico settentrionale mentre l’Italia le vieta, e la tragedia dell’alluvione nelle Marche, costata lutti e distruzione. Una pagina sarà poi dedicata ai funerali di Stato della regina Elisabetta II, che verranno celebrati proprio lunedì a Londra. E ancora, un servizio sulle conseguenze dell’aumento dei prezzi di luce e gas sulle case di riposo per anziani, costrette ad alzare le rette a carico delle famiglie. Parteciperanno al dibattito sui vari argomenti, tra gli altri: l’antropologo Marino Niola, il consulente del settore energetico Antonio Rizzo; gli scrittori Camillo Langone e Mauro della Porta Raffo, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Tommaso Labate e Daniele Capezzone, suor Anna Monia Alfieri. Anche domani non mancheranno i commenti in diretta di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 19 settembre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.