Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 febbraio 2024

Questa sera, lunedì 19 febbraio 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 19 febbraio 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale sarà lo scontro politico tra il governo Meloni e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. In studio, si aprirà poi una finestra con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sui mali cronici della Capitale.

A seguire, un’intervista a Luca Cordero di Montezemolo e, ancora, il caso Salis, gli sprechi nel settore della formazione professionale e le nuove sfide dell’intelligenza artificiale, con Giuseppe Girgenti. Partecipano al dibattito, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Pina Picierno.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 19 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.