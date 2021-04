Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 aprile 2021

Questa sera, lunedì 19 aprile 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 19 aprile 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Il leader della Lega Matteo Salvini, appena rinviato a giudizio a Palermo con l’accusa di sequestro di persona per la vicenda Open Arms, sarà ospite a “Quarta Repubblica”. Durante le tre ore di diretta, ampio spazio sarà dedicato anche alle imminenti riaperture e alle incognite sulla campagna di vaccinazione di massa, con l’intervento del direttore dell’Istituto “Mario Negri” di Milano, Giuseppe Remuzzi, alle indagini in corso a Bergamo sulla gestione dell’emergenza Covid all’inizio del 2020 – con un’intervista esclusiva al procuratore capo Antonio Chiappani – e alla proposta di istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sull’uso politico della giustizia, con un parere del giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese. Il “Faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e il poeta e scrittore Aurelio Picca, autore de “Il più grande criminale di Roma è stato amico mio”.

Tra gli approfondimenti da segnalare, un viaggio tra le speranze e le preoccupazioni per la prossima estate degli operatori turistici della riviera romagnola e un servizio sulla crisi dei venditori ambulanti, da mesi senza poter essere presenti nei mercati e senza incassi.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 19 aprile 2021? Tra gli ospiti della puntata anche l’europarlamentare Simona Bonafè (Pd), i deputati Matilde Siracusano (Forza Italia) e Michele Bordo (Pd), Elisabetta Gardini (FdI), il filosofo Stefano Zecchi, i giornalisti Alessandro Sallusti, Tommaso Labate, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone, suor Anna Monia Alfieri e il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco. Come ogni settimana, le incursioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 19 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

