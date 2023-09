Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 18 settembre 2023

Questa sera, lunedì 18 settembre 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 18 settembre 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata di oggi ci sarà l’emergenza immigrazione e le manovre europee messe in atto per sabotare il memorandum tra Unione Europea e Tunisia. Inoltre, un approfondimento sul caso del porto di Gioia Tauro, minacciato dalle follie ambientaliste. Nel corso della serata anche un focus sul tema green con le varie direttive europee che mettono a rischio l’economia e le libertà dei cittadini. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri, Alessandro Sallusti, il prof. Angelo D’Orsi, il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, Daniele Capezzone, i deputati Matteo Orfini e Sara Kelany, Edward Luttwak e Luca Ricolfi. Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 18 settembre 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.