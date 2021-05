Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 17 maggio 2021

Questa sera, lunedì 17 maggio 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 17 maggio 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Il giallo della “loggia Ungheria”, causa dell’ultimo scontro tra magistrati, sarà il tema in primo piano nella puntata di oggi. Nicola Porro analizzerà in diretta gli sviluppi della vicenda con Bruno Vespa, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti e il giurista Carlo Nordio. Tra i temi della puntata la nuova emergenza sbarchi a Lampedusa e un dibattito sul disegno di legge Zan contro l’omotransfobia. Il “Faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane. Da segnalare, inoltre, un’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Saguto” – dal nome della ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo – e un approfondimento sul fallimento della redistribuzione tra i Paesi europei dei migranti soccorsi in mare prevista dall’Accordo di Malta del settembre 2019. Infine, un reportage tra i pescatori di Mazara del Vallo sempre più spesso oggetto di assalti e di tentativi di sequestro.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 17 maggio 2021? Tra gli ospiti della puntata anche: la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, i giornalisti Toni Capuozzo, Daniele Capezzone e Marina Terragni, il sociologo Luca Ricolfi, suor Anna Monia Alfieri, il professore di Storia contemporanea all’Università del Molise Marco Gervasoni, Vladimir Luxuria e Marilena Grassadonia di Sinistra Italiana. Come ogni lunedì, il punto di vista di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 17 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.