Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 settembre 2024

Questa sera, lunedì 16 settembre 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 16 settembre 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il focus della puntata riguarda il processo Open Arms, con la partecipazione del vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, il quale offrirà la sua prima intervista in seguito alla richiesta di condanna a sei anni da parte della Procura. Si discuteranno anche il caso Striano e i relativi risvolti, oltre agli ultimi aggiornamenti sul nubifragio di Bayesian. Il dibattito verrà ad affrontare anche il tema delle occupazioni, in seguito all’introduzione della norma anti-Salis da parte del Parlamento. I partecipanti al dibattito includono: Alessandro Sallusti, Luciano Violante, Andrea Ruggieri, Simonetta Matone, Hoara Borselli, Fausto Biloslavo, Alessandra Viero e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 16 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.