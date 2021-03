Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 15 marzo 2021

Questa sera, lunedì 15 marzo 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 15 marzo 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Le aspettative sul nuovo piano vaccinale e il decreto-legge che torna a chiudere tutto in vista delle vacanze pasquali, causando proteste e stanchezza tra i cittadini, saranno i temi al centro della puntata di oggi. Nel corso della serata, si riaccendono i riflettori sulle inchieste giudiziarie che coinvolgono le Ong impegnate nel salvataggio di migranti in mare con un’intervista a Luca Casarini, capo missione di Mediterranea accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla procura di Ragusa, e con documenti inediti relativi all’indagine appena conclusa dai pm di Trapani. Inoltre, non mancherà un approfondimento sulle rivelazioni dell’ex Presidente dell’Anm Luca Palamara ad Alessandro Sallusti contenute nel libro “Il Sistema” (Rizzoli, 2021).

E ancora, tanti i temi della puntata: la testimonianza di chi ha perso il lavoro in quest’anno di pandemia; la situazione in Calabria dove la somministrazione dei vaccini ancora non decolla; gli ostacoli burocratici che rischiano di ritardare le vaccinazioni nelle farmacie e nelle aziende; le cene al ristorante e la libertà possibile in Sardegna, unica zona bianca del Paese; la questione dei migranti che all’ingresso in Italia si dichiarano minorenni pur non essendolo.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 15 marzo 2021? Il “faccia a faccia” di Nicola Porro sarà con Giuseppe Santoni, CEO di uno dei calzaturifici che rappresentano il Made in Italy nel mondo. Tra gli ospiti: il prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, i deputati Matilde Siracusano (FI), Debora Serracchiani (Pd) e Riccardo Magi (+E), il Presidente di Confapi Maurizio Cesasco, il Presidente dell’Associazione Maestri di Strada Cesare Moreno, il regista Michelangelo Severgnini, suor Anna Monia Alfieri, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Pietrangelo Buttafuoco e Daniele Capezzone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 15 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

