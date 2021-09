Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 13 settembre 2021

Questa sera, lunedì 13 settembre 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 13 settembre 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Al centro della puntata, la questione Green Pass, il ritorno delle cartelle esattoriali, lo scontro sul reddito di cittadinanza e il primo giorno di scuola in gran parte del Paese. Spazio anche a un servizio sul campo nomadi di Giugliano, in provincia di Napoli, dichiarato zona rossa e presidiato dalle forze dell’ordine dopo che tra i suoi 500 abitanti sono stati riscontrati casi di positività al Covid; un reportage dalla Danimarca dove da sabato non ci sono più restrizioni anti-pandemia; un’inchiesta sulle feste abusive che si continuano a organizzare in Italia anche dopo le polemiche sul rave party nel Viterbese e un’intervista con la neopresidente della regione di Madrid, la popolare Isabel Diaz Ayuso.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 13 settembre 2021? Tra gli ospiti della puntata: il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il responsabile del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino Giovanni Di Perri, il matematico Piergiorgio Odifreddi, i giornalisti Alessandro Sallusti, Daniele Capezzone e Filippo Facci, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci e suor Anna Monia Alfieri. Come ogni settimana, i commenti di Gene Gnocchi e di Vittorio Sgarbi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 13 settembre 2021, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.