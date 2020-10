Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 12 ottobre 2020

Questa sera, lunedì 12 ottobre 2020, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 12 ottobre 2020, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Durante la puntata di oggi di Quarta Repubblica il conduttore, Nicola Porro, con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e l’infettivologo Matteo Bassetti farà un punto sulla situazione dell’Italia alle prese con la seconda ondata di Covid-19, tra nuovi divieti in arrivo, lunghe file per fare un tampone, la paura di un secondo lockdown, il caos vaccini antinfluenzali e un’inchiesta sui tre nuovi Covid Hospital della Campania. Oltre all’emergenza sanitaria, tanti i temi che verranno affrontati: dalle nuove norme in materia di immigrazione, con il ripristino di una forma di protezione umanitaria per i migranti, agli ultimi aggiornamenti – con il contributo del politologo Edward Luttwak – sulla vicenda dei 18 pescatori sequestrati in Libia quasi 40 giorni fa. E ancora: il commento del filosofo Massimo Cacciari e un’intervista a Lucia Aleotti, azionista e membro del cda del gruppo farmaceutico Menarini.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 12 ottobre 2020? Stasera, in prima serata, vedremo gli europarlamentari Simona Bonafè (Pd) e Massimiliano Salini (FI), il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone. Non mancherà, infine, l’irriverente satira di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 12 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Chi è Mirko Scarcella: carriera, moglie, Le Iene, Gianluca Vacchi, Instagram Quanto guadagna Chiara Ferragni: foto, post, società, pubblicità Chi è Riccardo Pozzoli, l’ex fidanzato e socio di Chiara Ferragni