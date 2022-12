Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 12 dicembre 2022

Questa sera, lunedì 12 dicembre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 12 dicembre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il presidente del Senato Ignazio La Russa sarà ospite di Nicola Porro. Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia, in primo piano lo scandalo degli arresti con l’accusa di corruzione al Parlamento europeo, il braccio di ferro sui migranti al confine tra Italia e Slovenia, la polemica sull’introduzione di limiti per i pagamenti con il pos e gli ultimi provvedimenti della giunta di Roberto Gualtieri per i palazzi abusivamente occupati nella capitale. Il faccia a faccia settimanale sarà con il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

Parteciperanno all’analisi e al commento dei fatti il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (FdI), la deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative del Comune di Roma Tobia Zevi, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci (presidente Colap), i giornalisti Federico Rampini, Piero Sansonetti, Andrea Ruggieri e Daniele Capezzone, Hoara Borselli, suor Anna Monia Alfieri. Incursioni in diretta di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 12 dicembre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.