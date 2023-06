Perché Quarta Repubblica oggi, 12 giugno 2023, non va in onda: il motivo

Perché Quarta Repubblica oggi, lunedì 12 giugno 2023, non va in onda su Rete 4? Il motivo è la morte di Silvio Berlusconi, deceduto questa mattina alle ore 9,30 all’età di 86 anni. Per ricordarlo la sua Mediaset ha quindi stravolto la programmazione, in particolare di Canale 5 e Rete 4. Al posto di Quarta Repubblica quindi andrà in onda Speciale Tg5 – in simulcast su Canale 5, Rete 4 e su Tgcom24 – dalle ore 20 alle ore 24.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Quarta Repubblica non va in onda oggi, 12 giugno 2023, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity. Al centro della puntata saltata oggi ci sarebbe stato il tema green con le opere bloccate dagli ambientalisti e le polemiche sulla decisione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in merito alla fascia verde della Ztl. E ancora, un focus sulla guerra in Ucraina con tutti gli ultimi aggiornamenti. Partecipano al dibattito: Simona Malpezzi, Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Italo Bocchino, Alessia Morani, Angelo D’Orsi e Daniele Capezzone. Non mancano le incursioni di Gene Gnocchi.