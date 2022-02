Quantum of Solace: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 26 febbraio 2022, su Rete 4 va in onda in prima visione il film Quantum of Solace, pellicola del 2008 diretta da Marc Forster. Si tratta del 22esimo capitolo della serie di James Bond. Ad interpretare il mitico agente 007 è Daniel Craig. È il sequel del film Casino Royale. Ma qual è la trama il cast, il trailer e dove vedere in streaming Quantum of Solace? Appuntamento su Rete 4 dalle 21.25. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

James Bond (Daniel Craig) cattura il signor White e lo rinchiude nel bagagliaio della sua Aston Martin. Dopo essersi liberato degli inseguitori, si dirige verso Siena per consegnare l’uomo a M (Judi Dench), la quale ha intenzione d’interrogarlo su Quantum, un’organizzazione terroristica di cui non si sa nulla. Ma Craig Mitchell, una guardia del corpo del capo dell’MI6, si rivela essere un infiltrato di Quantum: attacca quindi M e permette a White di scappare.

A Londra, i servizi segreti britannici indagano su Mitchell e scoprono che questo aveva un contatto ad Haiti di nome Edmund Slate.

L’agente Bond viene a sapere che quest’ultimo è un sicario inviato per uccidere Camille Montes (Olga Kurylenko) per volere del suo amante, il ricco uomo d’affari Dominic Greene (Mathieu Amalric). Così l’agente 007 si reca sull’isola e si mette sulle tracce della donna. Grazie a lei, Bond apprende che Greene sta aiutando Medrano, un generale boliviano in esilio, a rovesciare il governo e a diventare il nuovo presidente della Bolivia, grazie all’aiuto dell’organizzazione Quantum. In cambio, Greene chiede solo un terreno apparentemente desertico…

Quantum of Solace: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Quantum of Solace, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Daniel Craig, Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi Dench, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Jesper Christensen, Neil Jackson, Joaquín Cosio, Rory Kinnear. La regia di questo film dell’agente 007 uscito nel 2008 è di Marc Forster. La sceneggiatura è firmata dal premio Oscar Paul Haggis. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Daniel Craig: James Bond

Olga Kurylenko: Camille Montes

Mathieu Amalric: Dominic Greene

Judi Dench: M

Giancarlo Giannini: René Mathis

Jeffrey Wright: Felix Leiter

Gemma Arterton: Strawberry Fields

Anatole Taubman: Elvis

Jesper Christensen: Sig. White

David Harbour: Gregg Beam

Rory Kinnear: Bill Tanner

Tim Pigott-Smith: Segretario agli esteri

Joaquín Cosío: Gen. Medrano

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano di Quantum of Solace, in prima serata su Rete 4.

Streaming e tv

Dove vedere il film Quantum of Solace in tv? L’appuntamento è per stasera, sabato 26 febbraio 2022 alle 21.25, su Rete 4, al canale 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La pellicola è disponibile anche in HD, al canale 504. Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono vedere la commedia italiana al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché Quantum of Solace è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset. Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.