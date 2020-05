Quanto guadagna Maria De Filippi: stipendio e patrimonio

Quanto guadagna Maria De Filippi, la regina di Mediaset? Il nome della popolare conduttrice tv fa subito pensare a tanti successi televisivi su Canale 5: da Uomini e Donne a C’è Posta per Te; da Amici a Temptation Island; fino ad arrivare a Tu si que vales. La presentatrice è un punto fermo della principale tv privata italiana e in tanti si fanno da tempo le stesse domande: ma quanto guadagna Maria De Filippi? Qual è il suo stipendio? Quali sono gli introiti derivanti dalle sue trasmissioni? Vediamolo insieme.

Come conduttrice Maria De Filippi dovrebbe percepire una cifra vicina ai 10 milioni di euro all’anno. Ma attenzione: Maria De Filippi, o Queen Mary, come è soprannominata dai suoi tantissimi fan, non è solo una conduttrice, ma anche autrice e produttrice dei suoi (e non solo) programmi. La Fascino S.r.l. è una società di produzione, la cui proprietà è divisa tra Maria De Filippi e il gruppo RTI: la casa è dietro a tutte le principali trasmissioni della conduttrice, oltre ai programmi del marito come Maurizio Costanzo Show o L’Intervista. Come vengono divisi i ricavi della Fascino S.r.l.? I ricavi sono divisi equamente al 50 per cento tra Mediaset e Maria De Filippi. Ma di che cifre stiamo parlando? Nel 2017 – secondo quanto venne riportato da Italia Oggi – la Fascino ha chiuso 65,8 milioni di euro di ricavi e 3,4 milioni di utile, di cui 2 milioni distribuiti come dividendi.

Guadagni maturati tramite le trasmissioni curate dalla presentatrice, i vari sponsor presenti nei programmi e nel sito web ufficiale dedicato a tutti i format della Fascino, ovvero Witty TV (da molti conosciuto come “il sito della De Filippi”, dove dal 2013 è possibile guardare le puntate di Amici e Uomini e Donne in replica gratis, in cambio di piccoli intermezzi pubblicitari).

Insomma, Maria De Filippi non ha un vero e proprio “stipendio”, ma incassi da capogiro: cifre strameritate (visti i grandi successi di pubblico che registrano le sue trasmissioni) che, ovviamente, gli hanno permesso di mettere da parte un vero e proprio patrimonio anche se, ovviamente, non è possibile sapere la cifra esatta sul conto.

Maria De Filippi: la carriera

Abbiamo visto quanto guadagna Maria De Filippi, ma qual è stata la sua carriera? La presentatrice numero 1 di Mediaset nasce a Milano nel 1961 e dopo una formazione classica sceglie di laurearsi in Giurisprudenza, conseguendo il titolo con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Pavia e puntando in seguito alla carriera da magistrato.

A cambiare tutti i piani della giovane Maria è l’incontro con Maurizio Costanzo sulla fine degli anni 80: da assistente a conduttrice (di piccoli talk show come Amici, il cui format originale affrontava le problematiche tipiche dei più giovani), fino al fidanzamento (durato sei anni) e al matrimonio proprio con Costanzo.

Un’unione storica, che dura ancora oggi e che non ha tarpato le ali alla presentatrice, anzi: gli anni 2000 sono quelli della svolta per Maria De Filippi, che cresce all’interno di Mediaset “spodestando” il suo compagno e creatore, dando vita a trasmissioni storiche come Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Amici di Maria De Filippi.

Un’intera carriera a Mediaset , salvo qualche piccola e meritata “fuga” verso la Rai: per l’esattezza due volte e non per un programma qualsiasi, ma per il Festival di Sanremo dove Maria De Filippi ha partecipato nel 2009 e nel 2017.

