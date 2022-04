Quanto guadagna Mara Venier: stipendio e cachet della conduttrice di Domenica In

Quanto guadagna Mara Venier, la conduttrice storica di Domenica In? Il suo è un nome noto nel panorama televisivo ed è una delle conduttrici più amate di sempre, punto di riferimento in casa Rai. La sua conduzione a Domenica In risale a tanti anni prima, eppure la sua presenza è una costante che accompagna i telespettatori di pomeriggio ogni settimana. Ma qual è lo stipendio di zia Mara e qual è il suo cachet? Secondo diverse indiscrezioni, la conduttrice – ormai inserita nel settore da oltre 30 anni – avrebbe firmato negli ultimi anni un contratto per la conduzione di Domenica In ben retribuito. Il cachet in questo caso si aggira tra i 500mila e i 600mila euro all’anno. Queste voci di corridoio non hanno mai ricevuto una conferma ufficiale. Certo è difficile scoprire con esattezza qual è lo stipendio di un volto così popolare in casa Rai. Oltre alla cifra già indicata, pare che Mara Venier riceva anche alcuni benefit relativi ad altre avventure televisive come i programmi a cui partecipa come ospite.

Streaming e TV

Ora che abbiamo visto quanto guadagna Mara Venier, possiamo soffermarci invece su dove vedere in diretta TV e live streaming Domenica In. Il programma, come suggerisce il titolo, va in onda ogni domenica nel primo pomeriggio, dalle ore 14:00, di Rai 1. Il format, condotto fedelmente da zia Mara ormai da anni, è disponibile in chiaro sul primo canale di Viale Mazzini. Basterà sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 101 per chi ha un abbonamento a Sky. Chi invece vuole seguire il programma della Venier in diretta streaming può accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che si adatta sia a formato desktop che via App. In questo caso è più facile seguire il live streaming tramite smartphone e tablet.