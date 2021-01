Quando va in onda la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6: data e orario

Quando va in onda la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6? Tanti telespettatori, dopo la messa in onda della quarta serata, se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: la Rai ha adottato un cambio di programmazione, quindi la puntata inizialmente prevista per giovedì 28 gennaio 2021 dovrebbe slittare al 4 febbraio 2021. La serie tv osserverà un turno di stop per lasciare spazio alla messa in onda della partita, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, tra Napoli e Spezia. Ovviamente, la situazione potrebbe variare ulteriormente. Stando alla guida tv ufficiale della Rai, giovedì 28 gennaio – a partire dalle 20:30 – Rai 1 trasmetterà l’incontro calcistico che farà “saltare” non solo Che Dio ci aiuti 6 ma anche i Soliti Ignoti, il game show dell’access prime time condotto da Amadeus.

Cosa succederà

Abbiamo visto quando va in onda la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma cosa succederà? I colpi di scena non mancheranno. Le anticipazioni della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che ci sarà grande attenzione soprattutto sul rapporto che si verrà a creare tra Erasmo e Ginevra. L’ex novizia che era in procinto di convolare a nozze con Nico, ha scelto di mettere da parte il suo possibile matrimonio e si avvicinerà sempre più al nuovo arrivato in convento. Un rapporto che diventerà sempre più forte quello tra Erasmo e Ginevra: ma cosa accadrà tra i due? Scoccherà la scintilla dell’amore oppure si limiteranno a essere dei buoni amici? Azzurra, invece, porterà avanti il suo nuovo percorso come novizia: una scelta di cui apparirà sempre più fiera e orgogliosa. Suor Angela, invece, continuerà a combattere con i demoni del suo passato: non solo suo padre ma anche il ritrovato Erasmo, che ha avuto a che fare con la suora protagonista della fiction del giovedì sera di Rai 1.

