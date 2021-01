Quando va in onda La Caserma: data e orario inizio docu-reality Rai 2

Quando va in onda La Caserma, il docu-reality di Rai 2? Il nuovo programma Rai, nato sul solco tracciato da “Il Collegio”, va in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 21,20. In tutto previste sei puntate (l’ultima è in programma per il 3 marzo 2021). Il docu-reality – realizzato in collaborazione con Blu Yazmine – propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Il programma, scritto da Cristiano Rinaldi con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli e la regia di Riccardo Valotti, è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quando va in onda La Caserma, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il docu-reality va in onda su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre) il mercoledì sera (ore 21,20) a partire dal 27 gennaio 2021. Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare clip e l’intera puntata (ovviamente dopo la messa in onda) grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 26 gennaio 2021 | Trono classico e over Ascolti tv lunedì 25 gennaio: Il Commissario Ricciardi, Grande Fratello Vip, Report Grande Fratello Vip, eliminati oggi: chi è stato eliminato?