Quando va in onda La bambina che non voleva cantare, la fiction su Nada

Quando va in onda La bambina che non voleva cantare, la fiction su Nada che verrà trasmessa in chiaro su Rai 1? La messa in onda della serie tv è prevista dal 10 marzo 2021. Sarà possibile seguirla su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) o su RaiPlay.it. La fiction è stata diretta da Costanza Quatriglio ed è tratta dal romanzo autobiografico di Nada Malanima “Il mio cuore umano” e racconta proprio l’infanzia della cantante. Nel cast Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Sergio Albelli, Paola Minaccioni, Paolo Calabresi, Nunzia Schiano e tanti altri. Ambientato in Toscana, il film è prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction.

Trama

Abbiamo visto quando va in onda La bambina che non voleva cantare, la fiction su Nada, ma qual è la trama? L’atmosfera è quella della campagna toscana. Sono arrivati gli anni Sessanta e la piccola Nada vive circondata dall’amore di nonna Mora, di papà Gino e della sorella Miria. C’è anche mamma Viviana. Purtroppo, però, la donna soffre spesso di depressione e così è costretta a isolarsi e stare lontana da Nada. La vita della bambina cambia quando il suo percorso incrocia quello di suor Margherita. La religiosa nota che Nada ha una voce incantevole e cerca di incoraggiarla a coltivare questo talento. Così, la bambina ha un’intuizione, è convinta che la sua voce abbia il potere di liberare la madre dall’incubo della depressione. Per amore di sua madre, accetta di cantare e così assiste con gioia ai miglioramenti di Viviana, ma con il costante timore nel cuore che la malattia possa tornare. Dopo anni, tutti si accorgeranno della voce di Nada.

