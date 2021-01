Quando va in onda Il Commissario Ricciardi su Rai 1: data e orario

Quando va in onda su Rai 1 Il Commissario Ricciardi, la nuova serie tv con Lino Guanciale? Ve lo diciamo subito: l’attesissima fiction verrà trasmessa dalla Rai a partire da lunedì 25 gennaio 2021 in prima serata tv (ore 21,25). In tutto andranno in onda sei puntata per sei serate: la prima – come detto – il 25 gennaio; l’ultima (salvo cambi di programmazione) lunedì 1 marzo 2021.

Chi è Il Commissario Ricciardi

Abbiamo visto quando va in onda, ma chi è il Commissario Ricciardi? Luigi Alfredo Ricciardi è un personaggio immaginario della letteratura italiana, creato dallo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni. È un commissario di polizia nato il 1 giugno 1900 nel Cilento, come figlio unico della famiglia nobiliare dei baroni di Malomonte. Rimasto orfano dei genitori da ragazzo, si trasferisce con l’anziana tata Rosa a Napoli, dove si laurea in giurisprudenza con una tesi sul diritto penale ed entra nella Squadra mobile della Regia Questura. La caratteristica segreta del Commissario Ricciardi, da lui chiamata il Fatto, è quella di poter vedere gli spettri delle vittime di morte violenta (sia incidenti sia omicidi) in un’immagine evanescente nei luoghi del decesso, che continuano a ripetere ossessivamente la frase che stavano pensando nel momento della morte.

