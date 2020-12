Quando va in onda Danza con me: lo show di Roberto Bolle su Rai 1

Quando va in onda Danza con me, lo show con Roberto Bolle, su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la data di messa in onda è quella di venerdì 1 gennaio 2021. La Rai ha deciso di iniziare l’anno nuovo con il raffinato spettacolo di arte e danza del grande ballerino italiano. Prodotto da Rai 1 in collaborazione con da Ballandi e Artedanza srl, la quarta edizione di Danza con me, format ideato dall’Étoile, va in scena nonostante le difficoltà di un 2020 funestato dalla pandemia di Covid 19.

“Mai come in un momento come questo – ha detto Roberto Bolle – siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi. L’Arte è vita, è la custode della nostra umanità migliore, è la spinta che ci ricorda quello che siamo e ci fa vedere quello che potremmo e potremo tornare ad essere, pensare, creare. L’arte e lo spettacolo sono ristoro per l’anima e per lo spirito. È importante non dimenticarlo ed era importante dare un segnale forte in questo senso. Che sia un tempo sospeso, ma al quale non bisogna abituarsi”.

Cast e ospiti

Abbiamo visto quando va in onda Danza con me, ma quali saranno gli ospiti di Roberto Bolle? Previsti tantissimi artisti e tre co-conduttori: Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. Come da tradizione, gli ospiti del ricco cast provenienti dal mondo della musica, del cinema e della televisione, danzeranno con Bolle in speciali balletti preparati ad hoc. Il ballerino inoltre si esibirà su alcuni tra i più celebri passi a due e momenti corali, con Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Nicoletta Manni, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace, sempre della Compagnia della Scala. Super ospite: Vasco Rossi. Il rocker, che mancava dagli studi televisivi dal 2005, presenta per la prima volta il nuovo singolo Una canzone d’amore buttata via. Presenti poi: Ghali, Diodato, Michelle Hunziker e Fabio Caressa.

