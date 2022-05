Quando c’era Berlinguer: trama e personaggi del docu-film di Walter Veltroni

Questa sera, giovedì 26 maggio 2022, va in onda in prima serata Quando c’era Berlinguer, il docu-film diretto da Walter Veltroni e dedicato ad Enrico Berlinguer. Uscito nel 2014, il docu-film ha vinto il premio penisola sorrentina Arturo Esposito andato al regista. Di seguito vi raccontiamo la trama e i personaggi che figurano nel cast.

Trama

Walter Veltroni in questo film ha raccontato la vita di Enrico Berlinguer, che è stato il segretario storico del Partito Comunista Italiano. Il racconto del regista parte dalle sue origini sarde per arrivare alla morte avvenuta nel 1984 in seguito ad un comizio a Padova. Il documentario è diviso in diverse parti. La prima, ad esempio, si sofferma sulle testimonianze di alcuni studenti universitari ai quali viene chiesto chi fosse Enrico Berlinguer. In molti ammettono di non conoscerlo. Il regista ha poi raccolto la testimonianza di chi invece Enrico Berlinguer l’ha conosciuto davvero, vissuto in prima persona, raccogliendo le dichiarazioni di sua figlia Bianca Berlinguer e di Giorgio Napolitano tra i tanti. Tantissime interviste raccolte per ricordare Berlinguer, ma anche video d’epoca.

Personaggi

Essendo un docu-film, non si tratta di un racconto d’immaginazione per cui il cast è composto da personaggi reali che hanno voluto prendere parte al progetto. Di seguito vediamo l’elenco:

Enrico Berlinguer: se stesso (repertorio)

Giorgio Napolitano: se stesso

Bianca Berlinguer: se stessa

Luigi Bettazzi: se stesso

Lorenzo Cherubini: se stesso

Silvio Finesso: se stesso

Arnaldo Forlani: se stesso

Alberto Franceschini: se stesso

Richard Newton Gardner: se stesso

Michail Gorbačëv: se stesso

Pietro Ingrao: se stesso

Emanuele Macaluso: se stesso

Alberto Menichelli: se stesso

Eugenio Scalfari: se stesso

Sergio Segre: se stesso

Claudio Signorile: se stesso

Aldo Tortorella: se stesso

Streaming e TV

Ma dove vedere Quando c’era Berlinguer in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il docufilm va in onda giovedì 26 maggio 2022 alle ore 21.20 su Rai 3. Per seguire il film bisognerà sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando, oppure al tasto 503 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in diretta streaming invece potete accedere a RaiPlay, sia tramite desktop che via app.