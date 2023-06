Qualcosa di speciale: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, giovedì 15 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Qualcosa di speciale (Love Happens), film del 2009 diretto da Brandon Camp con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ryan Burke è un uomo di mezz’età rimasto vedovo della sua bellissima moglie a causa di una tragica fatalità. Nel tentativo di elaborare in maniera positiva il suo dolore decide di scrivere e pubblicare un libro, ove spiega come poter affrontare e superare la perdita di una persona cara. Il libro riscuote in poco tempo un’accoglienza così sorprendente da parte di lettori e critica e Ryan ottiene tanto successo e ammirazione, da renderlo un vero e proprio guru sull’argomento.

Durante un viaggio di lavoro a Seattle, sede di uno dei tanti seminari in cui entra in contatto con i suoi lettori per parlare e confortarli su un dolore, che a tutti quanti sembra difficile da sopportare e superare, Ryan conosce nell’atrio del suo hotel Eloise Chandler, una graziosa fioraia che ha subìto ripetute e cocenti delusioni amorose, che hanno rafforzato in lei la convinzione di non volersi lasciare più coinvolgere in nessun tipo di relazione sentimentale.

Ma la scintilla tra i due non tarda a scoccare e tale attrazione inizialmente non fa altro che mettere Ryan di fronte alla cruda realtà di un lutto ed un dolore ancora latenti nel suo quotidiano e che la sua fortunata avventura letteraria, con una corsa da un seminario all’altro, hanno malamente sopito.

Qualcosa di speciale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Qualcosa di speciale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Aniston: Eloise

Aaron Eckhart: Ryan Burke

Dan Fogler: Lane Marshall

Judy Greer: Marty

Martin Sheen: suocero di Ryan

Frances Conroy: madre di Eloise

Joe Anderson: Tyler

John Carroll Lynch: Walter

Streaming e tv

Dove vedere Qualcosa di speciale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 15 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.