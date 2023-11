Qualcosa di nuovo: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 27 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Qualcosa di nuovo, film del 2016, diretto da Cristina Comencini basato sulla piéce teatrale La scena della stessa regista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lucia e Maria, due amiche molto diverse tra loro, si conoscono da sempre. Lucia, separata dal marito, ha chiuso col genere maschile, Maria, mamma di due bambini, invece non riesce proprio a farne a meno. Una sera nel letto di Maria capita Luca, un ragazzo di appena diciannove anni: affascinante, appassionato e maturo, ma ad un passo dalla maturità. Il mattino però porta con sé incredibili sorprese tra equivoci, grandi bugie e piccoli abbandoni. Forse quel ragazzo incontrato per caso è davvero l’uomo che entrambe cercano perché con le sue semplici teorie riesce a fare la vera radiografia delle loro vite, a buttare all’aria abitudini e falsi miti e a rivoluzionare ogni desiderio e ogni certezza. Così si instaura un rapporto complesso tra le due amiche ed il ragazzo. In mezzo ci si mette pure Matilde, l’ex ragazza di Luca.

Qualcosa di nuovo: il cast

Abbiamo visto la trama di Qualcosa di nuovo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paola Cortellesi: Lucia

Micaela Ramazzotti: Maria

Eduardo Valdarnini: Luca Morini

Eleonora Danco: Flavia

Gerardo Bartoccini: Contrabbassista Casa del Jazz

Luca Cipriano: Fiat Band

Sasha Luca Donatelli: Cameriere Carlo

Giulia Francia: Teresa

Giulia Galassi: Maria Chiara

Marco Guidolotti: Fiat Band

Claudio Pallitto: Stalker

Cristiana Polegri: Sassofonista Casa del Jazz

Massimiliano Rossi: Batterista Trio

Mauro Santopietro: Pianista Trio

Chiara Scalise: Matilde

Stefano Scalisi: Avversario Taekwondo

Arpad Vincenti: Contrabbassista Trio

Taiyo Yamanouchi: Allenatore Taekwondo

Cecilia Zingaro: Cindy

Streaming e tv

Dove vedere Qualcosa di nuovo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.