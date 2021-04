Punto Z: anticipazioni, ospiti e streaming della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 14 aprile 2021, su Mediaset Play Infinity a partire dalle ore 20.45 va in onda la seconda puntata di Punto Z, il programma condotto da Tommaso Zorsi. Ospiti di oggi Francesco Oppini, Alessia Marcuzzi, Alfonso Signorini. Il Punto Z è un divertente late show che mixa talk show, gioco e varietà con ospiti a sorpresa. Nella seconda puntata, di questa sera – intervistato dal conduttore Tommaso Zorzi – Francesco Oppini con un clamoroso colpo di scena. In collegamento telefonico Alessia Marcuzzi e in collegamento video Alfonso Signorini con anticipazione esclusive.

A Il Punto Z grande spazio anche al gioco e all’intrattenimento. Nei Golden Social, protagonista il mondo del web: Tommaso Zorzi commenta a modo suo i 10 dieci contenuti social (tweet, gif, meme, etc.) più simpatici e ironici della settimana su L’Isola dei Famosi. E ancora, il gioco: in ogni puntata un ospite vip a sorpresa deve indovinare il numero esatto di piselli contenuti in un barattolo (riproposizione con variante del gioco cult dei fagioli, lanciato da Raffaella Carrà a Pronto Raffaella). La sigla scelta, Sugli Sugli Bane Bane, vede coinvolti i volti femminili dell’Isola, Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Il Punto Z, realizzato e prodotto da RTI, nasce da un’idea di Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia, scritto in collaborazione con Clarissa Bellinello.

Dove vedere in streaming

Dove vedere Punto Z in diretta streaming e on demand? Potete seguire il programma di Tommaso Zorzi su Mediaset Play Infinity, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu il contenuto che vi interessa. Potete recuperare le puntate anche on demand, per rivederle in ogni momento.

