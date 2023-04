Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 7 aprile 2023, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 7 aprile? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

In collegamento dal Bangladesh, Francesca Mannocchi stavolta si occupa di cambiamento climatico da una delle zone più colpite del mondo: la regione di Sundarbans. Regioni erose dall’acqua e dai tornado che stanno provocando uno sfollamento di massa. Le statistiche stimano che entro il 2050 tra il 10 e il 15% del territorio del Bangladesh sarà sommerso dall’acqua.

Per il reportage della settimana, invece, Diego Bianchi ha intervistato in esclusiva il regista vincitore di due palme d’oro Ken Loach, da sempre attento a raccontare la vita dei ceti meno abbienti. Nel corso della puntata nuovi attesi monologhi di Andrea Pennacchi e Valerio Aprea, mentre ospite musicale sarà la cantante Gaia. In studio gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata e della band formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli. Tra gli ospiti ricorrenti, troviamo anche il corrispondente in Italia del Die Welt Constanze Reuscher e Memo Remigi.

I momenti di Propaganda Live

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 7 aprile 2023 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.