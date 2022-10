Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 14 ottobre 2022, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 14 ottobre? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi della puntata, con il solito stile di Propaganda Live, la formazione del nuovo governo e l’avvio della legislatura, con l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Zoro proporrà il suo consueto reportage, dedicato questa sera all’insediamento dei nuovi parlamentari e alle nomine dei Presidenti delle Camere. Tra gli ospiti di oggi, lo scrittore Antonio Scurati, con il quale si parlerà del suo ultimo libro della Trilogia M, da rileggere anche in chiave di attualità politica. In collegamento in diretta Francesca Mannocchi, tornata in Ucraina, che ci proporrà immagini, servizi e gli ultimi aggiornamenti sul conflitto con la Russia. Ospite musicale sarà Seun Kuti, icona del movimento afrobeat. Non mancheranno poi i monologhi di Andrea Pennacchi, la satira di Makkox e la divertente analisi social dei momenti cult di questa settimana.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata e della band formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli. Tra gli ospiti ricorrenti, troviamo anche il corrispondente in Italia del Die Welt Constanze Reuscher e Memo Remigi.

I momenti di Propaganda Live

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 14 ottobre 2022 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.