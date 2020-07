Pronti a morire: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 10 luglio 2020, alle ore 21,20 su La7 va in onda Pronti a morire (The Quick and the Dead), film del 1995 diretto da Sam Raimi. La pellicola è stata presentata fuori concorso al 48esimo Festival di Cannes e costituisce l’ultima apparizione cinematografica di Woody Strode, deceduto l’anno precedente alla proiezione. Ma qual è la trama? E il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo nel West. È il 1878. Ellen arriva a Redemption in cerca di John Herod, spietato boss della città che, quando lei era ancora una ragazzina, le fece uccidere il padre, allora sceriffo della cittadina, per poi prenderne il dominio assoluto. L’uomo, al fine di liberarsi di tutti i nemici che durante gli anni si è fatto, indice periodicamente un torneo ad eliminazione diretta per eleggere il pistolero più veloce dello Stato, con un premio finale di 123 mila dollari. Herod partecipa ogni volta e fino ad ora nessuno è mai riuscito a batterlo. Ellen, venuta a conoscenza dell’imminente evento, decide d’iscriversi. Durante la sua permanenza in città, la donna fa la conoscenza di altri abitanti, fra i quali un ragazzino cieco venditore ambulante, la figlia del proprietario dell’albergo che la ospita, una ragazzina timida che cerca in tutti i modi di fare amicizia con lei, Fee Herod, soprannominato Kid e figlio illegittimo di John, ed infine Cort, ex braccio destro di John ed ex pistolero che, nauseato dalle malefatte dell’uomo, si è fatto prete. Durante il torneo, Herod introduce l’obbligo di uccidere, per cui ogni duello dovrà concludersi con la morte di uno dei due contendenti. Alle semifinali rimangono Ellen, Kid, Cort e lo stesso Herod…

Pronti a morire: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Pronti a morire, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sharon Stone: Ellen

Gene Hackman: John Herod

Russell Crowe: Cort

Leonardo DiCaprio: Kid

Tobin Bell: Dog Kelly

Roberts Blossom: Doc Wallace

Kevin Conway: Eugene Dred

Keith David: serg. Clay Cantrell

Lance Henriksen: Ace Hanlon

Pat Hingle: barista Horace

Gary Sinise: sceriffo, padre di Ellen

Olivia Burnette: Katie

Mark Boone Junior: Scars

Fay Masterson: Mattie Silk

Raynor Scheine: Ratsy

Woody Strode: Charles Moonlight

Jerry Swindall: ragazzo cieco

Jonothon Gill: Cavallo Pezzato

Sven Ole-Thorsen: Gutzon

Lennie Loftin: Foy

Josef Rainer: Virgil Sparks

Streaming e tv

Dove vedere Pronti a morire in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 luglio 2020 – alle ore 21,20 in chiaro, gratis, su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale della rete tv, La7.

