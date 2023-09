Promised Land: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, lunedì 18 settembre 2023, alle ore 21.15 su La7 va in onda il film Promised Land, pellicola del 2012 diretta da Gus Van Sant e con protagonisti Matt Damon e John Krasinski. La storia è basata su un testo dello scrittore statunitense Dave Eggers. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film segue le vicende di Steve Butler (Matt Damon), un abile venditore della Global, un’importante compagnia energetica. Insieme alla collega Sue Thomason (Frances McDormand), Steve si reca in un piccolo villaggio agricolo della Pennsylvania, dove convincere i contadini a vendere i loro terreni, ricchi nel sottosuolo di gas naturale. I due sono convinti che il lavoro sarà molto facile, poiché la zona è da tempo colpita dalla crisi economica.

Inizialmente l’intera comunità sembra ben disposta ad accettare l’affare, finché il professore Frank Yates (Hal Holbrook) non mette in discussione il metodo di estrazione del gas utilizzato dalla Global: le trivellazioni del terreno, effettuate tramite la fratturazione idraulica, potrebbero infatti inquinare seriamente la zona. La situazione per Steve e Sue peggiora ulteriormente quando arriva nella cittadina l’ambientalista Dustin Noble (John Krasinski): l’uomo dà inizio a una campagna contro la Global, raccontando di come la sua famiglia in Nebraska perse la propria fattoria a seguito della morte di tutto il bestiame, dovuta alle trivellazioni del terreno…

Promised Land: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Promised Land in onda su La7? Troviamo attori molto noti come Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Lucas Black, Hal Holbrook, Scoot McNairy, Tim Guinee, Titus Welliver. Di seguito gli attori con i relativi personaggi interpretati.

Matt Damon: Steve Butler

John Krasinski: Dustin Noble

Frances McDormand: Sue Thomason

Rosemarie DeWitt: Alice

Lucas Black: Paul Geary

Titus Welliver: Rob

Hal Holbrook: Frank Yates

Ken Strunk: Gerry Richards

Tim Guinee: Drew

Scoot McNairy: Jeff Dennon

Terry Kinney: David Stonehill

Joe Coyle: Michael Downey

Sara Lindsay: Claire Allen

Lexi Cowan: figlia di Drew

Streaming e tv

Dove vedere Promised land in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 settembre 2023 – su La7, al tasto 7 del telecomando.