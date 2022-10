Chi è Priscilla Savoldelli, l’alunna de Il Collegio 7

Chi è Priscilla Savoldelli, l’alunna de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Priscilla viene da Gandino (provincia di Bergamo) ed ha quindici anni, altezza e peso non disponibile ed ha occhi azzurri e capelli castani. Tatuaggi: Priscilla non ha tattoo visibili sul corpo. È batterista, ma anche cantante e appassionata di musica. Dice invece di essere “un po’ vecchio stampo” Priscilla, che nella sua Gandino gira con il Ciao, iconico motorino a pedali. Tra i suoi tanti interessi, forte è la passione per il vintage. E’ una ragazza che se fa notare subito per il suo stile inconfondibile: jeans strappati, magliette oversize e bandane di tutti i colori. Ha una grande passione per le monete e i francobolli. Le piace differenziarsi dalle sue coetanee e uscire con gruppi di ragazzi più grandi.

