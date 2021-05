Prima di lunedì: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 17 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Prima di lunedì, film commedia del 2016 diretta da Massimo Cappelli e interpretata da Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Andrea Di Maria, Martina Stella, Sandra Milo e Sergio Múñiz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

“Carlito” Briganti (omonimo di Carlito Brigante, protagonista malavitoso del film Carlito’s Way) è una persona complessa; è un esteta ed è orgoglioso di essere italiano. Possiede molte vecchie Fiat 500 di tutti i colori e una catena di supermercati. Marco e Andrea sono amici inseparabili, entrambi legati a Penelope perché sorella di Andrea ed ex di Marco. Siamo in un pomeriggio di agosto e Torino è semideserta. I due amici sono a bordo della propria auto e stanno discutendo dell’imminente matrimonio di Penelope. Marco, che sta guidando, non è stato invitato e, mentre si affanna a convincere l’amico che non gli importa, finisce dritto contro la 500 di Carlito. Ora i due si trovano in debito con Carlito, il quale fa loro una proposta: dovranno trasportare un uovo di Pasqua da Torino a Torre del Greco. Al viaggio si uniscono anche Penelope, ex fidanzata di Marco, e Chanel, ottantenne francese fiamma di Andrea.

Prima di lunedì: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Prima di lunedì, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Salemme: Vincenzo Briganti, detto “Carlito”

Fabio Troiano: Marco

Andrea Di Maria: Andrea

Martina Stella: Penelope

Sandra Milo: Chanel

Sergio Múñiz: Blanco

Antonio Guerriero: Antonio, Il bodyguard di Carlito

Streaming e tv

Dove vedere Prima di lunedì in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 17 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.