Prigioniera di un incubo: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, sabato 4 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Prigioniera di un incubo, film thriller del 2021 dalla durata di 92 minuti (pubblicità escluse) diretto da Rachel Annette Helson con Nicky Whelan, Haskiri Velazquez, Cleo Anthony, Austin Weyant. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Julianne sembra aver incontrato la felicità nel matrimonio con Mitch, un bel ragazzo che sembra genuinamente interessato al suo benessere. La destinazione della luna di miele è una piccola isola al centro di un lago, dove i due sono completamente isolati dal resto del mondo. Dopo un inizio idilliaco basato su amore, sesso e natura, la giovane però si renderà conto di aver sposato uno squilibrato che finirà con l’imprigionarla.

Abbiamo visto la trama di Prigioniera di un incubo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Dove vedere Prigioniera di un incubo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 4 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.