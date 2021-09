Pretty Woman cast: attori e personaggi del film con Richard Gere e Julia Roberts

Pretty Woman è il film cult del 1990 con Julia Roberts e Richard Gere in onda questa sera, mercoledì 22 settembre 2021, su Rai 1 in prima serata dalle 21.25. Una pellicola che ha avuto un grande successo, diretta da Gary Marshall. Una commedia romantica che ancora oggi non smette di farci sognare e che probabilmente è il miglior film di sempre nel suo genere. Ma qual è il cast di Pretty Woman? Chi sono gli attori e i relativi personaggi interpretati?

Oltre ai due protagonisti Julia Roberts e Richard Gere, nel cast vale la pena ricordare Jason Alexander (Seinfeld, The Burning, Mosquito Coast, Cronisti d’assalto, Genitori cercasi, Le stagioni dell’amore, Amore a prima svista, Hachiko – Il tuo migliore amico, Joker – Wild Card) nei panni del socio di Lewis, Philip Stuckey ed Héctor Elizondo (“American Gigolò”, “Se scappi, ti sposo”) in quelli di Barney Thompson, il comprensivo direttore del lussuoso hotel che aiuta Vivien. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Richard Gere: Edward Lewis

Julia Roberts: Vivian Ward

Ralph Bellamy: James Morse

Jason Alexander: Philip Stuckey

Laura San Giacomo: Kit De Luca

Alex Hyde-White: David Morse

Amy Yasbeck: Elizabeth Stuckey

Elinor Donahue: Bridget

William Gallo: Carlos

Jason Randal: prestigiatore

Héctor Elizondo: Barney Thompson

Judith Baldwin: Susan

Larry Miller: mister Hollister

Hank Azaria: detective Albertson

Trama

Questo il cast di Pretty Woman con gli attori e i personaggi, vediamo adesso la trama del film. Edward Lewis è un affarista miliardario, che basa la propria fortuna sull’acquisto di grandi aziende sull’orlo del fallimento e la loro successiva vendita parcellizzata. Una sera, trovandosi a Hollywood per concludere un affare, chiede informazioni stradali per Beverly Hills a Vivian Ward, una ragazza disillusa che fa la prostituta per mantenersi. Lei sale in macchina e passano la notte insieme. Lui, colpito dalla simpatia e dalla bellezza di lei, la ingaggia per tutta la settimana, offrendole molto denaro poiché Lewis, troppo impegnato con il lavoro, è un uomo solo, separato dalla moglie e fresco di rottura con l’amante. A un certo punto, il suo avvocato e amico Philip gli consiglia di portare con sé una ragazza a una cena d’affari per fare colpo con James Morse, capo della grossa compagnia marittima che Lewis vuole acquistare. Invita quindi Vivian e le lascia i soldi per comprarsi gli abiti adatti. Nonostante le difficoltà legate anche alla diffidenza classista delle commesse dei negozi più chic, Vivian trova l’aiuto del direttore dell’albergo, Thompson che la manda nella sartoria di una sua amica e le insegna il comportamento da tenere a tavola nelle occasioni mondane, mentre il rapporto tra Vivian e Lewis diventa sempre più simile all’amore. Appuntamento con Pretty Woman questa sera, 22 settembre 2021, su Rai 1 dalle 21.25.