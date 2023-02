Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 27 febbraio 2023 su Rai 3

Questa sera, lunedì 27 febbraio 2023, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 21,20 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

L’Europa che non riesce a fare fronte comune su temi cruciali come le politiche energetiche. L’Europa, la crisi economica e il rischio di deindustrializzazione. E infine l’Europa politica, fragile ed esposta, colpita dal più grande scandalo della storia dell’Unione Europea, il Qatargate. Europa in vendita è l’inchiesta di Presa Diretta in onda questa sera, 27 febbraio, per raccontare la corruzione e l’ingerenza di Stati stranieri che hanno colpito il cuore delle istituzioni comunitarie, il Qatargate e il Maroccogate. Con interviste e documenti esclusivi, le analisi degli esperti e le voci dall’interno dei palazzi europei.

Quali erano le strategie messe in atto a Bruxelles dal piccolo e ricchissimo emirato del Qatar per affermare i propri interessi sul fronte del gas, delle armi e dei diritti umani violati? Quanti favori ha ottenuto il Qatar in questi anni? E in cambio di cosa? L’altro importante filone d’inchiesta della magistratura belga è il Marocco e la sua fortissima attività di lobbying. Per documentare tutto da vicino, PresaDiretta è andata nei campi in Algeria dove i Saharawi si sono rifugiati: un popolo che da anni, secondo le organizzazioni internazionali, subisce violazioni dei diritti umani, sparizioni forzate, torture. Come mai l’Europa ha continuato a firmare accordi commerciali col Marocco, nonostante le sentenze della Corte Europea che li dichiaravano illegali?

E poi c’è la sfida della crisi economica che l’Europa è chiamata ad affrontare: lo shock energetico causato dalla guerra in Ucraina e l’aumento del prezzo del gas, l’aumento delle materie prime e il rischio di perdere competitività sui mercati globali. Basteranno gli aiuti pubblici dei governi a risolvere questi problemi?

Un viaggio di Presa Diretta in Italia, attraverso la filiera della ceramica e della chimica e poi in Germania, tra i suoi più importanti comparti industriali per capire se l’Europa ce la farà a ripartire. Ed è proprio dalla Germania che arriva l’allarme: la deindustrializzazione è già arrivata, è necessario trovare una politica industriale comune perché nessuno ce la farà da solo. Siamo un minuto prima della mezzanotte, dicono gli industriali tedeschi. Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 27 febbraio 2023, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.