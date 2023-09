Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 25 settembre 2023 su Rai 3

Questa sera, lunedì 25 settembre 2023, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 25 settembre 2023 alle ore 21,20 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Fare la spesa e pagare le bollette costa sempre di più, gli affitti e i tassi dei mutui sono in costante aumento. Milioni di famiglie italiane i cui redditi sono erosi dall’inflazione, non ce la fanno più. Cosa sta facendo il Governo per tenere sotto controllo i prezzi? Di che cosa è fatta questa inflazione così ingiusta che colpisce soprattutto i più poveri e la classe media? E infine, c’è chi se ne approfitta? “PresaDiretta”, di Riccardo Iacona e Cristina De Ritis, propone un viaggio tra le famiglie italiane strangolate dall’inflazione e le analisi dei tecnici e degli economisti. Tra le altre, anche la voce di Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l’economia.

In primo piano, bollette, carrello della spesa, speculatori e salari: uno studio ha calcolato che l’anno scorso gli italiani hanno lavorato un mese solo per pagare luce e gas. In gergo la chiamano “inflazione energetica” e ha messo in crisi milioni di famiglie. Ma perché le nostre bollette sono ancora tra le più care d’Europa? Ma anche mettere in tavola il pranzo e la cena ci è costato 1000 euro in più a famiglia. A cosa è dovuto questo aumento dei prezzi dei generi alimentari? E quando la tempesta sarà passata, siamo sicuri che scenderanno anche i prezzi?

Presa Diretta racconta, poi, i settori che stanno approfittando della situazione e aumentando i profitti e l’impegno del Governo per contenere i comportamenti speculativi e i rialzi di benzina, biglietti aerei e prodotti alimentari. Con quali risultati? E mentre l’inflazione galoppa il nostro potere d’acquisto si sgretola, anche perché in Italia i salari non crescono da anni. A Presa Diretta, le storie dei lavoratori e le voci degli economisti per capire quali misure bisognerebbero adottare per fermare questo disastro.

Infine, uno straordinario reportage dalla Francia, che più di ogni altro paese in Europa si è ribellata ed è scesa in piazza per protestare contro il carovita e le riforme messe in atto dalla politica. Un’ondata di proteste senza precedenti, premonitrice di quello che potrebbe accadere anche altrove?Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 25 settembre 2023, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.