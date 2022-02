Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 14 febbraio 2022 su Rai 3

Questa sera, lunedì 21 febbraio 2022, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d'inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona.

I servizi e le inchieste di stasera

La puntata di stasera è dedicata agli animali domestici. Amore Bestiale è il titolo di una strana inchiesta, realizzata da Riccardo Iacona con Lisa Iotti, Antonella Bottini, Irene Sicurella, Raffaele Manco, Alessandro Marcelli, Andrea Vignali. Quale rapporto abbiamo con gli animali domestici? Migliori amici, cani e gatti, oggi vengono amati come figli. E attorno alla cura degli animali da compagnia c’è un giro d’affari che vale 200 miliardi di euro all’anno. Ma l’amore per un animale domestico da cosa nasce? PresaDiretta ha raccolto le analisi e le ultime ricerche del mondo scientifico e degli studiosi del comportamento animale per capire perché l’attaccamento tra il proprietario e il suo cane assomiglia sempre di più a quello tra un genitore e un figlio. E si è posta molte domande. Cosa è successo al nostro rapporto con gli animali domestici? Perché abbiamo tanto bisogno di loro? C’è un’origine biologica nell’amore per il nostro cane? E cosa succede nel cervello quando si interagisce col proprio animale domestico? ‘Amore bestiale’ è un racconto di Riccardo Iacona con Lisa Iotti, Antonella Bottini, Irene Sicurella, Raffaele Manco, Alessandro Marcelli, Andrea Vignali. Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 21 febbraio 2022, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.