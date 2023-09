Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 18 settembre 2023 su Rai 3

Questa sera, lunedì 18 settembre 2023, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 18 settembre 2023 alle ore 21,20 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Crisi demografica e mancanza di forza lavoro i temi affrontati, in un racconto collettivo dell’Italia che invecchia e resta senza lavoratori in ogni settore. Il mondo delle imprese chiede più quote di stranieri e il Governo ha ampliato il Decreto Flussi a quasi 500mila ingressi con regolare visto di lavoro nei prossimi 3 anni. Un fenomeno che coinvolge l’intera Europa ma al quale paesi europei come l’Inghilterra e la Germania hanno scelto di dare risposte diverse da quella italiana.

Ma come funziona il Click Day, ovvero il meccanismo per far arrivare lavoratori stranieri in Italia? La nostra economia ha la forza lavoro di cui ha bisogno? La risposta di PresaDiretta è in viaggio nel mondo delle imprese venete. E poi la storia incredibile di centinaia di ragazzi stranieri formati con finanziamenti pubblici per venire a lavorare in Italia. Ma quanti ne arrivano davvero?

La Gran Bretagna, invece, con la Brexit e le politiche contro l’immigrazione clandestina, si è ritrovata senza lavoratori in moltissimi settori nonostante lo scorso anno siano arrivati nel Paese 1 milione e 200mila immigrati regolari, un record assoluto. La Germania, al contrario, nel 2015, durante la crisi siriana, accolse più di 1 milione di persone in poche settimane, e oggi ha bisogno di più lavoratori stranieri: 400mila ingressi l’anno per mantenere il livello di forza lavoro necessaria alla sua economia. Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 18 settembre 2023, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.