Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 13 settembre 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 13 settembre 2021, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 13 settembre 2021 alle 21.20 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Nel calcio, i conti dei grandi club non sono mai stati così in rosso, i debiti arrivano ormai a 4 miliardi e mezzo e non è solo colpa della pandemia, ma di anni di cattiva gestione delle spese. E intanto lo sport di massa in Italia è sulle spalle delle famiglie e nelle scuole non è mai decollato. Eppure lo sport potrebbe e dovrebbe essere un “diritto” sancito dalla nostra Costituzione.

Il primo obiettivo è sulla spy story dell’affare SuperLega, la sfida lanciata pochi mesi fa da 12 tra i club più ricchi e prestigiosi del calcio europeo alle istituzioni calcistiche. Cosa è successo nelle 48 ore più tumultuose della storia del calcio, durante le quali la sfida è stata prima lanciata e poi ritirata? E quel progetto è stato davvero accantonato? In gioco ormai, prima del pallone ci sono i soldi. Quali sono le conseguenze della sempre più profonda “finanziarizzazione” del gioco del calcio? E come funzionano i bilanci delle Società di calcio? A PresaDiretta gli escamotage per incrementare fittiziamente i ricavi e far tornare i conti, il boom delle plusvalenze, la bolla finanziaria nella quale vive il mondo calcistico.

E ancora, i nuovi padroni del calcio, gli americani e gli arabi, gli interessi delle Banche d’Affari, il controllo sui diritti televisivi delle partite, con testimonianze e interviste in esclusiva: Pietro Leonardi, ex amministratore delegato del Parma, condannato in primo grado e radiato dalla giustizia sportiva per il crac della società, e che finora non ha mai parlato in televisione. E poi Maurizio Pistocchi, uno dei volti più noti dell’informazione sportiva in Italia, e le voci dei tifosi italiani e stranieri. A proposito: rimarrà nel mondo del calcio uno spazio per la passione autentica, quella che ha fatto innamorare milioni e milioni di tifosi in tutto il mondo?

E poi c’è lo sport di massa, quello praticato dai giovani e dalla gente comune. Qui non ci sono i grandi investimenti, si pratica nelle associazioni sportive private che non sono finanziate dallo Stato, ma dalle rette delle famiglie. E con la pandemia questo equilibrio già precario si è infranto. Mancano gli impianti sportivi, soprattutto nel Centro-Sud Italia, quelli esistenti sono vecchi e obsoleti, di proprietà delle amministrazioni locali e gestiti dalle associazioni sportive. Il 62% degli impianti sportivi italiani risale agli anni ’80, e allora si ricorre alla buona volontà e ai soldi delle famiglie. Far frequentare un corso di calcio, di danza, di tennis o di nuoto costa alle famiglie italiane tra i 600 e i 800 Euro l’anno per ogni figlio.

Nelle scuole, poi, lo sport si pratica poco e male, e gli effetti sulla salute pubblica si vedono: l’Italia è ai primi posti in Europa per numero di bambini sedentari e obesi e anche le percentuali di ragazzi che soffrono di mal di schiena sono inquietanti, con il 64% degli studenti che soffre di algie già alla scuola media.

PresaDiretta, infine, è andata in Francia, dove lo sport lo paga lo Stato, e il paese è in cima alla classifica europea per numero di ore dedicate all’educazione fisica nelle scuole, sin dalle elementari, con docenti specializzati in scienze motorie. E i ragazzi francesi fanno ginnastica e atletica, nuotano, giocano a tennis, a basket e praticano tantissime altre discipline, in belle palestre scolastiche e con attrezzature nuove di zecca. Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 13 settembre 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.