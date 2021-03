Presa Diretta: anticipazioni della puntata, in onda stasera 1 marzo 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 1 marzo 2021, va in onda in prima serata una nuova puntata di Presa Diretta, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 1 marzo 2021 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

La rabbia, il rancore, le tensioni sociali e le manifestazioni violente, l’estremismo politico, le proteste anti lockdown e il negazionismo no covid, le teorie sul complotto globale e le responsabilità delle piattaforme sul web. Un duro viaggio-inchiesta di “Presa Diretta” che attraversa lo sciame di odio diffuso nel Paese, per le strade e nel web. Un racconto di Riccardo Iacona dentro lo tsunami dell’odio scatenato dalla pandemia: le aggressioni agli operatori sanitari, gli inseguimenti delle ambulanze, gli shitstorm e le fake news dei negazionisti. Che sta succedendo, la nostra società non riesce più a produrre gli anticorpi contro tutto questo odio? Poi il ruolo delle destre estreme, italiane ma non solo. Chi c’è davvero dietro l’aumento dell’antisemitismo sul web e nel Paese reale? Chi sono i nazisti e i suprematisti bianchi in Italia? Si parlerà anche del movimento di “QAnon”, un complesso di teorie complottiste convinte che esista un network internazionale di satanisti pedofili e una cospirazione per prendere il potere a livello internazionale. Infine, l’inchiesta ha raccontato l’odio contro le donne, che ha riempito la rete ed è dilagato tra le mura domestiche durante il lockdown. Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 1 marzo 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.

