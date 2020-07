Premonition: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 13 luglio 2020, alle ore 21,30 su Tv8 va in onda Premonition, film del 2007 di Mennan Yapo con Sandra Bullock. Negli Stati Uniti è uscito nelle sale il 16 marzo 2007, in Italia il 7 settembre 2007. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Linda Quinn Hanson è una casalinga felicemente sposata con Jim con cui ha due figlie, Megan e Bridgette. Un giorno, mentre Jim è fuori per un viaggio d’affari, Linda riceve la visita di uno sceriffo che le racconta che Jim è morto in un incidente stradale. Linda racconterà subito la verità alle figlie al rientro dalla scuola mentre sua madre si trasferisce nella loro casa per occuparsi delle bambine. Quella notte Linda si addormenta sul divano del salotto ma la mattina seguente si sveglia nel proprio letto, sotto le coperte e con una camicia da notte. Confusa, si alza e va nella camera degli ospiti dove sua madre si era addormentata ma qui la signora non c’è; allora Linda si sposta al piano inferiore e scopre Jim in cucina vivo e vegeto…

Premonition: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo del film Premonition? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sandra Bullock: Linda Quinn Hanson

Julian McMahon: Jim Hanson

Shyann McClure: Megan Hanson

Courtney Taylor Burness: Bridgette Hanson

Nia Long: Annie

Kate Nelligan: Joanne Hanson

Amber Valletta: Claire Francis

Irene Ziegler: sig.ra Quinn

Marc Macaulay: Sceriffo Reilly

Peter Stormare: Dr. Norman Roth

Jude Ciccolella: Padre Kennedy

Mark Famiglietti: Doug Caruthers

E.J. Stapleton: Model Home Salesman

Curiosità

Quando Linda (Sandra Bullock) viene legata al lettino nella scena dell’ospedale psichiatrico, l’attrice si è davvero tagliata accidentalmente. Così, invece di utilizzare una controfigura per l’iniezione, è stata davvero la Bullock a ricevere la puntura.

L’ospedale in cui Linda porta Bridgette dopo che si è tagliata è lo stesso che è utilizzato per girare le scene del telefilm E.R. – Medici in prima linea, precisamente al secondo piano.

La figlia maggiore della protagonista di Premonition ha, nella scena iniziale del film, il volto sano e intatto; mentre seguendo la cronologia del film avrebbe dovuto avere il volto pieno di cicatrici. Infatti la bambina finisce contro la vetrata quando il padre è ancora vivo.

