Preferisco il Paradiso: trama (storia vera), cast e streaming del film

Oggi, 2 novembre 2022, in occasione dell’anniversario della morte di Gigi Proietti, su Rai 1 alle ore 14,05 va in onda Preferisco il Paradiso, miniserie televisiva italiana in due puntate, basata sulla biografia di San Filippo Neri, andata in onda su Rai 1 il 20 e il 21 settembre 2010. Per l’occasione sarà trasmessa integralmente oggi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Il presbitero Filippo Neri, partito dalla campagna maremmana della sua natia Toscana, è arrivato nello Stato Pontificio nel 1570 per potersi imbarcare per le Indie con i missionari di Ignazio di Loyola, ma tutti i posti sono già stati occupati, come detto dal segretario Ignazio Vanni. Desolato, mentre cammina per le vie di Roma, interviene ad allontanare una banda di trovatelli che malmena un uomo, facendo amicizia con Pierotto, uno di essi. L’uomo, per riconoscenza, lo porta a casa e gli offre il posto di precettore per suo figlio Michele. Filippo accetterà, diventando il precettore anche della sorellina di Michele, Ippolita, che diventerà una donna bella e coraggiosa. Girando per le vie di Roma, s’imbatte nuovamente nella banda di trovatelli, capeggiati da Mezzapagnotta. Deciderà quindi di dedicare la sua esistenza, mettendo in atto la vocazione che Dio gli aveva donato, a quei piccoli e indifesi trovatelli, educandoli ed istruendoli insieme a Michele, Ippolita, che s’innamora di Mezzapagnotta, e Camillo, figlio di un nobile alquanto austero. L’allievo prediletto di Filippo sarà sempre Pierotto e il migliore amico sarà Persiano (sua guida e confessore), con cui compie il miracolo, dopo che era morto per una caduta, di riportarlo in vita per il tempo di salutarsi affettuosamente e di confessarlo. Organizzerà, nei pressi di un nosocomio per poveri, un oratorio dedicato alla preghiera e alla catechesi, dando così inizio al catechismo, con il permesso di papa Gregorio XIII. Nella serie, in due episodi, si alternano inoltre figure varie che interagiscono a vario titolo col santo: il matrimonio di Ippolita con Mezzapagnotta appena cresciuti nel 1590, l’austero padre di Camillo che si pente delle sue azioni, il superbo e arrivista Aurelio, l’invidioso cardinale Capurso, suo nipote nobile Alessandro che prima si scontra brutalmente con Filippo e poi si converte, il nuovo papa Sisto V e tutto un pullulare di umile gente che attornia il santo prete fortificandone le intenzioni di procedere nella direzione imboccata, fino alla morte del presbitero nel 1595, circondato da Pierotto e tutti gli ex-bambini cresciuti da lui, ora adulti e laureati.

Preferisco il Paradiso: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Preferisco il Paradiso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gigi Proietti: San Filippo Neri

Francesco Salvi: Persiano

Michele Nani

Roberto Citran: Cardinale Capurso

Sebastiano Lo Monaco: Principe Nerano

Francesca Chillemi: Ippolita

Elisa Felice: Ippolita bambina

Antonio Silvestre: Michele

Josafat Vagni: Mezzapagnotta

Mariano Matrone: Mezzapagnotta bambino

Francesca Antonelli: Zaira

Niccolò Senni: Pierotto

Adriano Braidotti: Alessandro

Francesco Grifoni: Aurelio

Toni Mazzara: Galiotto

Jesus Emiliano Coltorti: Camillo

Paolo Paoloni: Papa Gregorio XIII

Sergio Fiorentini: Papa Sisto V

Giulia Salerno: Giovannina

Streaming e tv

Dove vedere Preferisco il Paradiso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi, 2 novembre 2022, alle ore 14,05 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.