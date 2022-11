Due anni fa moriva Gigi Proietti: le cause della morte dell’attore romano

Quali sono le cause della morte di Gigi Proietti, l’attore romano morto il 2 novembre 2020 nel giorno del suo 80esimo compleanno? Gigi Proietti è venuto a mancare in seguito all’aggravarsi di problemi carciaci. L’attore romano era ricoverato da alcuni giorni in una clinica romana, ma le sue condizioni si sono aggravate il giorno precedente, domenica 1 novembre. Proietti era ricoverato in terapia intensiva. Nel passato l’attore aveva sofferto di cuore e nel 2010 venne ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Pietro di Roma in seguito a una forte tachicardia.

Gigi Proietti era nato a Roma il 2 novembre 1950. Artista poliedrico, ha ricoperto nella sua carriera numerosi ruoli: attore, regista, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo. Si è affermato inizialmente nel teatro, poi anche nel cinema e in televisione. Gli esordi in teatro risalgono agli anni dell’università, poi dal 1970 l’attore romano è stato protagonista di grandi successi come Caro Petrolini, Cyrano, I sette re di Roma. I suoi spettacoli teatrali più famosi, come A me gli occhi, please, arrivano grazie alla collaborazione con lo scrittore Roberto Lerici. In televisione resta celebre la sua interpretazione, a partire dal 1996, del Maresciallo Rocca, serie tv tra le più seguite in Italia. Proietti era stato protagonista anche di altre serie tv di successo come Un figlio a metà e Italian Restaurant. L’attore romano si è affermato nel corso del tempo anche nel varietà, con programmi quali Fantastico e Fatti e Fattacci.

Il ricordo a due anni dalla morte

Oggi, 2 novembre 2022, in tanti, tantissimi hanno voluto ricordare Gigi Proietti. Lo hanno fatto i giornali italiani dedicandogli diverse pagine, i colleghi che hanno lavorato con lui (ma non solo), la Rai, che nel primissimo pomeriggio manderà in onda un suo film su Rai 1, e i tantissimi fan dell’attore.