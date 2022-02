Poveri ma ricchissimi: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 1 febbraio 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Poveri ma ricchissimi, film commedia del 2017 diretto da Fausto Brizzi, interpretata da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello. Il film è il sequel di Poveri ma ricchi, uscito nel 2016, sempre diretto da Brizzi. Questa volta non è un remake ma si tratta di un soggetto originale dello stesso Brizzi e di Marco Martani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La famiglia Tucci, tornata povera, sta per dire addio alla tanto amata nonna Nicoletta, la quale è stata colpita da una grave malattia. Tuttavia, Kevi rivela alla nonna che lui ed il maggiordomo Gustavo hanno inventato la storia della truffa e hanno messo i loro soldi in banca, i quali sono persino lievitati. Così, i Tucci scoprono di essere ancora ricchi e decidono inizialmente di aprire una friggitoria, ma viene in seguito accolta la proposta di Tamara di far diventare Torresecca uno stato indipendente. I Tucci organizzano dunque una “brexit” per uscire dall’Italia e non pagare più le tasse. L’idea funziona e Torresecca esce ufficialmente dall’Italia, con Danilo come Principe e Marcello come Presidente del Consiglio, la cui moglie, ovvero Valentina, è in procinto di avere un bambino. Durante la festa di inaugurazione dell’uscita dall’Italia di Torresecca, Loredana fa la conoscenza di Rudy, un uomo che si dimostra sin da subito interessato alla donna. Intanto, Danilo conosce Chloe, una ragazza che dice di essere sua figlia, ma l’uomo pensa che sia solo uno scherzo.

Poveri ma ricchissimi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Poveri ma ricchissimi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian De Sica: Danilo Tucci

Enrico Brignano: Marcello Bertocchi

Anna Mazzamauro: Nonna Nicoletta

Lodovica Comello: Valentina

Lucia Ocone: Loredana Bertocchi

Federica Lucaferri: Tamara Tucci

Giulio Bartolomei: Kevi Tucci

Ubaldo Pantani: Gustavo

Paolo Rossi: Libero

Massimo Ciavarro: Rudy

Dario Cassini: Presidente del Consiglio

Giobbe Covatta: Don Genesio

Tess Masazza: Chloe

Nicolò De Devitiis: se stesso

Roberta Lanfranchi: giornalista radio

Maurizio Lops: Ausiliario Del Traffico

Streaming e tv

Dove vedere Poveri ma ricchissimi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 febbraio 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.