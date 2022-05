Poveri ma ricchissimi: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 26 maggio 2022, va in onda Poveri ma ricchissimi, un film commedia del 2017 diretto da Fausto Brizzi con un cast corale. Si tratta di un progetto sequel di Poveri ma ricchi, uscito in sala nel 2016 e diretto dallo stesso regista. Di seguito scopriamo qual è la trama e il cast del film.

Trama

La storia riparte dal primo film di Poveri ma ricchissimi e vede la famiglia Tucci nuovamente povera. Se non fosse che Kevi ha nascosto il bottino in banca e lo rivela alla nonna in punto di morte. La famiglia Tucci scopre quindi di avere ancora un ricco bottino, persino lievitato durante il periodo in banca, per questo scelgono cosa fare di quel denaro. In principio vogliono aprire una friggitoria, dopodiché organizzano una sorta di brexit per trasformare Torresecca in uno stato indipendente e non pagare le tasse. Strano ma vero la loro idea va in porto e Torresecca diventa uno stato indipendente staccandosi dall’Italia. Danilo diventa il principe, Marcello invece è il presidente del consiglio.

Poveri ma ricchissimi: il cast del film

Chi figura nel cast di Poveri ma ricchissimi? Il film punta ad un cast corale guidato da Christian De Sica. Di seguito vediamo attori e attrici presenti nel cast con i rispettivi personaggi:

Christian De Sica: Danilo Tucci

Enrico Brignano: Marcello Bertocchi

Anna Mazzamauro: Nonna Nicoletta

Lodovica Comello: Valentina

Lucia Ocone: Loredana Bertocchi

Federica Lucaferri: Tamara Tucci

Giulio Bartolomei: Kevi Tucci

Ubaldo Pantani: Gustavo

Paolo Rossi: Libero

Massimo Ciavarro: Rudy

Dario Cassini: Presidente del Consiglio

Giobbe Covatta: Don Genesio

Tess Masazza: Chloe

Nicolò De Devitiis: se stesso

Roberta Lanfranchi: giornalista radio

Maurizio Lops: Ausiliario Del Traffico

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming Poveri ma ricchissimi? Il film, come già spiegato, va in onda in prima serata giovedì 26 maggio 2022 su Canale 5. A partire dalle ore 21:25, la commedia italiana è disponibile al tasto 5 del telecomando così come al tasto 505 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, sia tramite desktop che via app.