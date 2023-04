Porta a Porta Speciale Venerdì Santo: la croce di Odessa. Anticipazioni e ospiti di Bruno Vespa

Come da tradizione, il Venerdì Santo Bruno Vespa conduce una puntata speciale di Porta a Porta, nel giorno in cui si ricorda la morte di Gesù. Appuntamento su Rai 1 questa sera, 7 aprile 2023, dalle ore 20.35, subito dopo il Tg1, e prima del collegamento con la Via Crucis di Papa Francesco dal Colosseo. I riflettori dello storico programma giornalistico si rivolgono in questo caso alle zone di guerra e agli scenari di sofferenza, come la Croce che Gesù ha portato per la nostra salvezza e redenzione. Lo sguardo quest’anno non può quindi non rivolgersi all’Ucraina. Vediamo insieme le anticipazioni dello speciale Porta a Porta del Venerdì Santo di oggi dal titolo La croce di Odessa.

Anticipazioni

Le parole e la voglia di rinascita del popolo ucraino nel reportage di Bruno Vespa da Odessa “La croce di Odessa. Speciale Porta a Porta Venerdì Santo”, in onda venerdì 7 aprile alle 20.30 su Rai 1. Il racconto di chi nella guerra ha perduto i figli, è rimasto ferito e spera in un ritorno alla vita e alla pace. Nel giorno del Venerdì Santo il reportage di Bruno Vespa da Odessa, in Ucraina, la terra da oltre un anno martoriata dalla guerra, dopo l’invasione della Russia di Putin.

Streaming e tv

Dove vedere lo speciale Porta a Porta del Venerdì Santo dal titolo La croce di Odessa? Appuntamento con il reportage di Bruno Vespa questa sera, 7 aprile 2023 (Venerdì Santo) alle ore 20.35 su Rai 1, prima del collegamento con il Colosseo per la Via Crucis con Papa Francesco.