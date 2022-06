Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, lunedì 13 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum, lo storico programma di Bruno Vespa che – in collaborazione con il TG1 e in diretta dallo Studio 5 di Via Teulada – con i suoi ospiti commenterà i risultati della prima tornata delle Elezioni Amministrative e del voto referendario e i riflessi sulla politica nazionale. Ma vediamo insieme le anticipazioni nel dettaglio.

Ospiti

Quai saranno gli ospiti di Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum? In studio vedremo i leader politici, i direttori delle testate più rilevanti e collegamenti dai Comuni più importanti con i nuovi sindaci o con i candidati al ballottaggio. Un programma di Bruno Vespa Con la collaborazione di Antonella Martinelli, Maurizio Ricci, Giuseppe Tortora, Vito Sidoti, Gennaro Caravano E di Concita Borrelli, Vladimiro Polchi, Marco Zavattini. Con la collaborazione della Redazione del TG1 Produttore esecutivo Rossella Lucchi Regia di Sabrina Busiello.

Streaming e tv

Dove vedere Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 13 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.